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Débardeur de tennis Dri-FIT Nike Advantage pour femme - Light Lemon Twist/Noir

Matériaux recyclés

Nike Advantage

Débardeur de tennis Dri-FIT pour femme

30 % de réduction
Light Lemon Twist/Noir
Blanc/Noir
Peony/Blanc
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Ce produit est fabriqué avec au moins 50 % de fibres de polyester recyclé.

Confectionné dans un tissu extensible anti-transpirant, ce haut ajusté donne un look vintage avec des technologies modernes pour t'aider à rester au sec et à donner le meilleur de toi-même. La forme sculptée du dos nageur est couvrante sans pour autant restreindre tes mouvements.


  • Couleur affichée : Light Lemon Twist/Noir
  • Article : II3606-736

Nike Advantage

30 % de réduction

Confectionné dans un tissu extensible anti-transpirant, ce haut ajusté donne un look vintage avec des technologies modernes pour t'aider à rester au sec et à donner le meilleur de toi-même. La forme sculptée du dos nageur est couvrante sans pour autant restreindre tes mouvements.

Avantages

  • La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
  • Tissu côtelé doux et extensible pour des performances au top.
  • Longueur facile à rentrer dans un short et parfaitement couvrante pendant les services.

Détails du produit

  • Logo NikeCourt en silicone
  • 71 % polyester / 29 % élasthanne
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Light Lemon Twist/Noir
  • Article : II3606-736

Taille et coupe

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

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