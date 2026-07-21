Chaussure personnalisable Nike Air Max 95 By You pour Homme

Nike Air Max 95 By You

209,99 €

TRAVAUX EN COURS.

Rendez hommage au style mondialement plébiscité des vêtements de travail avec cette nouvelle version de la Nike Air Max 95 By You. Résistantes et robustes, les matières utilitaires comme le sergé poli et le cuir évoquent indéniablement les modèles aperçus lors des défilés de mode. Les détails minimalistes à souhait, comme les coutures contrastées et les revêtements dégradés, apportent une nouvelle dimension à cet incontournable intemporel.

Au travail !

L'univers des vêtements de travail reprend les codes des années 2000 en intégrant des matières résistantes, comme le sergé poli à l'éclat discret ou le cuir classique, qui habillent les renforts emblématiques.

Le minimalisme à son paroxysme

Un examen attentif de la chaussure vous révèlera le jeu de couleurs ton sur ton développé pour cette chaussure. Les coutures contrastées en option permettent aux créateurs débutants et professionnels de mettre en avant leur personnalité éclatante.

Fierté affirmée

Ajoutez un message personnalisé avec un maximum de 3 caractères sur chaque talon ou conservez le logo « Air » d'origine.