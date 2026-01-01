Chaussure personnalisable Nike Air Huarache By You pour femme

Nike Air Huarache By You

149,99 €

Avez-vous chouchouté vos pieds aujourd'hui ? Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Dévoilez votre idée du bien-être au monde entier avec une version personnalisable de cette icône merveilleusement confortable. Choisissez du daim doux et souple pour un style rétro ou optez pour une finition intemporelle en cuir impeccable. Faites votre choix parmi une large gamme de couleurs inspirées du style universitaire pour une allure classique. Ajoutez ensuite une part de votre histoire sur l'écusson de la languette. Peu importe ce que vous choisissez, elle sera parfaite. Votre Air Huarache personnalisée est une source de fierté pour vos pieds.Nous vous recommandons de commander une demi-pointure au-dessus de votre pointure habituelle pour une meilleure tenue.

Et le pompon ? Choisissez entre du daim ou du cuir premium pour parfaire l'empeigne extensible qui épouse la forme du pied. Couleurs universitaires Quelle est votre école ? Vous avez une équipe ou une teinte préférée ? Faites votre choix parmi une large gamme de couleurs inspirées du style universitaire et apportez un peu d'éclat au monde autour de vous. Personnalisez-la Racontez une partie de votre histoire avec un message personnalisé : choisissez jusqu'à 5 caractères (chiffres 0-9, lettres A-Z et quelques symboles) brodés sur l'écusson de la languette. Vous pouvez aussi conserver le look classique de l’emblème Huarache d'origine.

Plus d'avantages L'empeigne en tissu extensible inspiré du ski nautique épouse la forme du pied pour une sensation incroyable.

L'amorti Nike Air conçu à l'origine pour le running de haut niveau offre un confort longue durée.

Le talon de maintien apporte plus de stabilité et s'associe avec une languette allongée pour conserver le look du début des années 90 que vous aimez.

Le chausson intérieur rembourré accompagne les mouvements du pied pour une tenue 100 % vous.

Détails Nike By You Nos membres sont uniques, et vos chaussures devraient l'être aussi. Chaque paire est fièrement confectionnée à la main, une par une. Les bonnes choses valent la peine d'attendre.

Vos initiales ? Un surnom ? Ou un autre message qui vous ressemble. Personnalisez votre paire avec une inscription personnalisée. De plus, votre nom apparaît sur la boîte.

Notre concepteur 3D vous offre un aperçu de votre création pour vous permettre d'expérimenter toutes sortes de choix de conception.

Couleur affichée : Multicolore/Multicolore/Multicolore

Article : FD9782-900