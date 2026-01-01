Chaussure personnalisable Nike Air Force 1 High By You pour Homme

Nike Air Force 1 High By You

169,99 €

Avec cette AF1, tout est dans les détails. Customise ton étiquette, tes lacets et ton deubré, et n'oublie pas d'ajouter un texte personnalisé sur la languette arrière. Avec ses huit couleurs au choix et sa semelle en caoutchouc, gomme ou translucide en option, ce modèle est conçu pour être unique, comme toi.

Quelle est ta base ?

Commence par l'empeigne en cuir, puis choisis un caoutchouc traditionnel, translucide ou gomme pour la semelle intermédiaire et la semelle extérieure.

Opte pour la couleur

Des tons neutres sobres, des effets métallisés premium, des tons sportifs traditionnels ou tout en même temps. À quoi ressemblera ta création ?

Exprime ta personnalité

Tes initiales ? Un surnom ? Ou un autre message qui te ressemble. Personnalise ta paire en ajoutant jusqu'à neuf caractères sur la sangle. De plus, ton nom apparaît sur la boîte.