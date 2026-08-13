Chaussure Nike Dunk Low pour ado

JasmineW223231254
My Daughter love them they was for school match her uniforms
Cette star de ta collection de sneakers, inspirée du basket, est dotée d'empiècements classiques, d'un amorti et d'une semelle d'usure old-school. Elle est fidèle à l'esprit classique de Nike.
Nike Dunk Low
Cette star de ta collection de sneakers, inspirée du basket, est dotée d'empiècements classiques, d'un amorti et d'une semelle d'usure old-school. Elle est fidèle à l'esprit classique de Nike.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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4.8 étoiles
JasmineW223231254
My Daughter love them they was for school match her uniforms
Legoooo!
AmandaM261010329
Love the look and feel of these shoes! Very unique and received lots of compliments while wearing them!
Nike Dunks
The Godmother
[This review was collected as part of a promotion.] Purchased these for my daughter for summer shoes & she absolutely loves them
Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
#productsprovidedbynike
Nike Dunk Low