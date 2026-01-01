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Chaussure Nike Ava X pour homme - Photon Dust/Noir/Reflect Silver/Light Armory Blue

Nike Ava X

Chaussure pour homme

119,99 €
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Le look moderne dont tu rêves, avec le confort dont tu as besoin pour te donner confiance à chacun de tes pas. L'Ava X ultra-légère a un look épuré et élégant, ce qui la rend pratique et facile à ranger. L'amorti doux et le maintien intégral offrent confort et stabilité partout où tu vas.


  • Couleur affichée : Photon Dust/Noir/Reflect Silver/Light Armory Blue
  • Article : IX0352-025

Nike Ava X

119,99 €

Le look moderne dont tu rêves, avec le confort dont tu as besoin pour te donner confiance à chacun de tes pas. L'Ava X ultra-légère a un look épuré et élégant, ce qui la rend pratique et facile à ranger. L'amorti doux et le maintien intégral offrent confort et stabilité partout où tu vas.

Avantages

  • Empeigne en tissu avec détails en cuir synthétique, résistante, respirante et confortable.
  • Le maintien efficace t'assure une bonne stabilité tout au long de la journée.
  • La semelle extérieure avec découpes texturées dans les zones à forte abrasion ajoute de l'adhérence et renforce la résistance à l'usure.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Motifs réfléchissants
  • Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
  • Couleur affichée : Photon Dust/Noir/Reflect Silver/Light Armory Blue
  • Article : IX0352-025

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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