Chaussure Nike Air Rift pour femme

Comfy & Stylish
LexS36479202
Omg I’m in love. I wear between 8.5-9, I ordered a 9 and still have a little room in the toe. Super comfy and stylish.
Tu veux avoir la sensation d'être pieds nus ? La Air Rift est faite pour toi. Avec les scratchs réglables, cette silhouette à bout fendu est très facile à mettre. Et avec l'amorti Air au talon, tu as vraiment l'impression de marcher pieds nus.
Nike Air Rift
Tu veux avoir la sensation d'être pieds nus ? La Air Rift est faite pour toi. Avec les scratchs réglables, cette silhouette à bout fendu est très facile à mettre. Et avec l'amorti Air au talon, tu as vraiment l'impression de marcher pieds nus.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
Comfy & Stylish
LexS36479202
Omg I’m in love. I wear between 8.5-9, I ordered a 9 and still have a little room in the toe. Super comfy and stylish.
Emilie633773996
Parfaite 👍🏻confortable et originale Super contente de mon achat Envoie rapide
Yanina262344970
Loooove them! So stylish and comfortable!
Nike Air Rift