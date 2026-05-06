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Chaussure Nike Air Rift pour femme - Light Khaki/Light Army

Nike Air Rift

Chaussure pour femme

129,99 €
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Tu veux avoir la sensation d'être pieds nus ? La Air Rift est faite pour toi. Avec les scratchs réglables, cette silhouette à bout fendu est très facile à mettre. Et avec l'amorti Air au talon, tu as vraiment l'impression de marcher pieds nus.


  • Couleur affichée : Light Khaki/Light Army
  • Article : IV6043-229

Nike Air Rift

129,99 €

Tu veux avoir la sensation d'être pieds nus ? La Air Rift est faite pour toi. Avec les scratchs réglables, cette silhouette à bout fendu est très facile à mettre. Et avec l'amorti Air au talon, tu as vraiment l'impression de marcher pieds nus.

Avantages

  • Empeigne en daim véritable et en tissu pour une sensation de douceur et un confort optimal.
  • Scratchs pour personnaliser le maintien.
  • Unité Nike Air au talon et semelle intermédiaire en mousse souple pour une sensation de souplesse incroyable.
  • Motif et crans en caoutchouc sur la semelle extérieure pour une résistance et une adhérence renforcées.

Détails du produit

  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Semelle extérieure en caoutchouc
  • Fermeture à scratch
  • Couleur affichée : Light Khaki/Light Army
  • Article : IV6043-229

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (3)

5 étoiles

  • Comfy & Stylish

    LexS36479202

    Omg I’m in love. I wear between 8.5-9, I ordered a 9 and still have a little room in the toe. Super comfy and stylish.

  • Emilie633773996

    Parfaite 👍🏻confortable et originale Super contente de mon achat Envoie rapide

  • Yanina262344970

    Loooove them! So stylish and comfortable!

Chaussure Nike Air Rift pour femme

Nike Air Rift

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