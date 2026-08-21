Chaussure Nike Air Max Genome pour Femme

Nike Air Max Genome
Chaussure pour Femme
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Inspirée par l'esthétique futuriste du début des années 2000, la Air Max Genome apporte une touche de fraîcheur à la famille Air Max.L'empeigne technique est composée d'un mélange de matières, notamment des renforts sans coutures, du mesh respirant et des détails en TPU résistants.Ce modèle à coupe basse est équipé d'une unité Air sur toute la longueur pour un confort absolu.Élégante et stylée, elle deviendra vite votre nouvelle Air Max préférée.
- Couleur affichée : Blanc/Summit White/Sapphire/Lime Ice
- Article : DC4057-101
Nike Air Max Genome
DE L'AIR POUR LA NOUVELLE GÉNÉRATION.
Inspirée par l'esthétique futuriste du début des années 2000, la Air Max Genome apporte une touche de fraîcheur à la famille Air Max.L'empeigne technique est composée d'un mélange de matières, notamment des renforts sans coutures, du mesh respirant et des détails en TPU résistants.Ce modèle à coupe basse est équipé d'une unité Air sur toute la longueur pour un confort absolu.Élégante et stylée, elle deviendra vite votre nouvelle Air Max préférée.
Avantages
- L'empeigne présente des lignes épurées et un mélange de différentes matières pour offrir davantage de profondeur à ce look dynamique.
- La pointe et le talon renforcés vous permettent d'arpenter les rues de la ville, de jour comme de nuit.
- Conçue à l'origine pour les performances sportives, l'unité Air sur toute la longueur assure un confort exceptionnel, tandis que son design discret en fait une chaussure peu volumineuse.
- Col bas rembourré pour un look stylé et confortable.
- La partie centrale plus rigide laisse entrevoir des empiècements en mesh pour un look original et texturé.
Détails du produit
- Semelle en caoutchouc
- Laçage traditionnel
- Languette au talon
- Couleur affichée : Blanc/Summit White/Sapphire/Lime Ice
- Article : DC4057-101
Origines des Nike Air Max
La technologie Air révolutionnaire a été intégrée à la gamme de chaussures Nike en 1978.En 1987, la Air Max 1 intègre pour la première fois la technologie Air visible au talon. Désormais, en plus de ressentir l'amorti Air, chacun pouvait également le voir en action.Depuis, les chaussures Air Max nouvelle génération connaissent un succès constant auprès des athlètes et des collectionneurs, grâce à leurs associations de couleurs saisissantes et à leur foulée légère parfaitement amortie.
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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