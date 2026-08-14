Chaussure Nike Air Max 95 x LEGO® Collection pour ado

Shoes
AnneG668795809
Yes they are lovely very on trend for my grandson ,
Nous avons fait équipe avec le groupe LEGO® pour créer cette version remarquable de la Air Max 95. « Mais on dirait une AM95 ordinaire », non ? Surprise ! Ce qui ressemble à des empiècements ondulés classiques est en fait une illusion. Mais ne t'inquiète pas, ce double amorti à bulles d'air sous le pied est bien réel et te donne le rebond nécessaire pour tout type de jeu, même pour construire des mondes.
Nike Air Max 95 x LEGO® Collection
Nous avons fait équipe avec le groupe LEGO® pour créer cette version remarquable de la Air Max 95. « Mais on dirait une AM95 ordinaire », non ? Surprise ! Ce qui ressemble à des empiècements ondulés classiques est en fait une illusion. Mais ne t'inquiète pas, ce double amorti à bulles d'air sous le pied est bien réel et te donne le rebond nécessaire pour tout type de jeu, même pour construire des mondes.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.6 étoiles
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AnneG668795809
Yes they are lovely very on trend for my grandson ,
Love it
DebraG730010332
It is a beautiful I am going to purchase another color
TomaraS610624445
Size fits perfectly. Style is cute and unique
Nike Air Max 95 x LEGO® Collection
Tu t'es déjà demandé ce qui se passerait si de malicieuses Minifigurines LEGO® étaient laissées sans surveillance dans un laboratoire Nike Air Max ? De la double unité Air, située dans la semelle et défiant toutes les lois de la nature, à une empeigne inspirée des Minifigurines, cette version revisitée de la Air Max 95 est là pour te rappeler de toujours laisser libre-cours à ton imagination.
La petite touche LEGO : des empiècements peints en trompe-l'œil tout le long de la silhouette de la 95, pour le côté fun.
Les deux unités Air à l'avant-pied et au talon assurent le confort nécessaire pour donner ton maximum en jeu. Comme dans la 95 d'origine.
LEGO, le logo LEGO et les configurations de la brique et du tenon sont des marques déposées de The LEGO Group. ©2026 The LEGO Group. Tous droits réservés.