Chaussure de trail Nike ACG Pegasus Trail pour femme

ACG Women’s Pegasus Trail Nike shoes
Jocelyn06fb0307bf334ef6a62939c92767bcb2
Very comfortable. Looks so classy. Can stand rocky terrain. Just love how it grips.
Matériaux recyclés
Nike ACG Pegasus Trail
Parcours des kilomètres pittoresques avec un confort amorti et encore plus d'adhérence.
Une chaussure conçue pour les sentiers avec la réactivité que tu connais déjà sur la route. C'est à cela que sert l'ACG Pegasus Trail : courir des kilomètres pittoresques avec de l'amorti. Nous avons veillé à ce qu'elle dispose de ce dont tu as besoin pour une bonne adhérence sur terrain humide. Et le maintien ? Un avant-pied plus large donne à tes orteils plus de liberté de mouvement.
Testée et approuvée, l'empeigne est confectionnée à partir d'un mesh technique léger qui allie durabilité et respirabilité.
Cette édition de la Peg Trail contient plus de mousse ReactX que la précédente. La hauteur de semelle accrue assure un retour d'énergie avec une sensation de réactivité et de stabilité.
Affronte les sentiers humides et les surfaces escarpées : cette génération de semelles Nike All Terrain Compound (ATC) t'offre une adhérence supérieure.
Nous avons ajouté plus d'espace au niveau des orteils et de l'avant-pied pour assurer un confort optimal tout au long du parcours, en montée comme en descente. Un design plus large signifie plus de stabilité sur les sentiers techniques.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.9 étoiles
ACG Women’s Pegasus Trail Nike shoes
Jocelyn06fb0307bf334ef6a62939c92767bcb2
Very comfortable. Looks so classy. Can stand rocky terrain. Just love how it grips.
Great Trail Shoe
linda194399236
This is my third pair of this style. I have narrow feet with pretty high arches and hike a lot of gravelly trails and this style of shoes are the best I’ve experienced. They are comfortable and give me good balance and traction. I’m a 7 to 7 1/2 in normal shoes and wear an 8 1/2 in these.
Nike ACG Pegasus Trail
ΕιρήνηΚ62052694
Μαλακό, άνετη εφαρμογή,καλή απορρόφηση κραδασμών , και ελαφρύ
Nike ACG Pegasus Trail
La ACG Pegasus Trail est destinée aux runners et runneuses avides d'aventure hors route. Elle est conçue pour affronter les terrains mixtes, les sentiers modérément techniques ainsi que les parcours combinant route et sentier, avec un amorti réactif et une adhérence fiable.
La semelle intermédiaire en mousse ReactX et les couches supplémentaires de mousse assurent un robuste amorti réactif ainsi qu'une sensation de stabilité sous le pied. Elle offre aux runners et runneuses confort et stabilité sur les terrains irréguliers.
Nous avons ajouté davantage de mousse ReactX pour augmenter l'amorti. Un avant-pied plus large offre plus d'espace, et la semelle extérieure mise à jour assure une adhérence optimale sur les sentiers accidentés ou modérément techniques.
La semelle extérieure Nike Trail All Terrain Compound (ATC) est conçue pour offrir une excellente adhérence sur les sentiers humides ainsi que sur les sols irréguliers et accidentés.
La mousse ReactX est réactive et stable sous le pied, ce qui permet d'absorber les chocs tout en assurant un contact constant avec le terrain lorsque la précision est cruciale.
La coupe actualisée offre plus d'espace à l'avant-pied, ce qui permet aux orteils de s'étaler naturellement pendant les runs longs. Une sensation de maintien au milieu du pied assure une pose confiante sur les terrains irréguliers.
Conçue pour passer en douceur du bitume à la terre, la ACG Pegasus Trail allie un amorti réactif à une adhérence adaptée au trail.
Un drop de 8 mm donne une sensation d'équilibre idéale pour les athlètes ayant l'habitude de porter des chaussures de route ou pour toute personne recherchant une foulée fluide sur des terrains mixtes.
Conçue pour
Terrain
Amorti
Poids de la chaussure
Drop
Poids de la chaussure
Environ 247 g (pointure 39 pour femme)
Drop
8 mm
Avec
Mousse ReactX et caoutchouc Nike Trail All Terrain Compound (ATC)
Rebecca Kohne
Athlète ACG