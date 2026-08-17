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Bien noté
Chaussure de running sur route Nike Downshifter 14 pour Homme - Noir/Anthracite/Wolf Grey/Blanc

Nike Downshifter 14

Chaussure de running sur route pour Homme

69,99 €
Noir/Anthracite/Wolf Grey/Blanc
Noir/Anthracite/Noir
Summit White/Noir/Blanc/Metallic Silver
Blanc/Racer Blue/Anthracite/Noir
Blanc/Midnight Navy/Summit White/Green Spark
Noir/Anthracite/Blanc/Red Orbit
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  • Couleur affichée : Noir/Anthracite/Wolf Grey/Blanc
  • Article : IB1895-002

Nike Downshifter 14

69,99 €

Passe à la vitesse supérieure avec la Downshifter 14. Nous avons augmenté la quantité d'amorti dans la semelle intermédiaire pour plus de confort et de réactivité par rapport à la version précédente. De plus, l'empeigne est dotée d'un mesh ajouré pour une respirabilité optimale et d'une bande au milieu du pied pour un meilleur maintien.

Avantages

  • L'empeigne technique en mesh ajouré procure une meilleure respirabilité.
  • Nous avons augmenté la quantité d'amorti dans la semelle intermédiaire pour plus de confort et de rebond.
  • La bande interne au milieu du pied procure une sensation de maintien.

Détails du produit

  • Poids : environ 358 g (pointure 44 pour homme)
  • Drop : 10 mm
  • Couleur affichée : Noir/Anthracite/Wolf Grey/Blanc
  • Article : IB1895-002

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (27)

4.1 étoiles

  • Confort e Prezzo

    christiang673254844

    Comfort a prezzo accessibile, sin dal primo momento sono risultate comode e non eccessivamente calde, poiché le uso giornalmente per lavorare.

  • PETROSG328087609

    Φαρδύ άνετο αλλά χτυπάει στο πίσω μέρος

  • Love this

    Gergely701177834

    Great Quality, really comfi, great price

Chaussure de running sur route Nike Downshifter 14 pour Homme

Nike Downshifter 14

69,99 €

Respirabilité améliorée et semelle intermédiaire en mousse souple pour amortir chaque pas.

Conçue pour

Running sur route

Amorti

Réactif

Poids de la chaussure

Environ 358 g (pointure 44 pour homme)

Drop

10 mm

Caractéristiques techniques

Poids de la chaussure

Environ 358 g (pointure 44 pour homme)

Drop

10 mm

Caractéristiques haute performance

  • Empeigne respirante

    L'empeigne technique en mesh ajouré procure une meilleure respirabilité.

  • Semelle intermédiaire confortable

    Nous avons augmenté la quantité d'amorti dans la semelle intermédiaire pour plus de confort et de rebond.

  • Maintien optimal

    La bande interne au milieu du pied procure une sensation de maintien.

Complète ton look

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