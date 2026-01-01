Chaussure de foot à crampons multi-surfaces Nike Jr. Phantom 6 High Academy pour ado

Nike Jr. Phantom 6 High Academy

74,99 €

Le monde ne connaît pas ton nom… pas encore. Fais en sorte qu'il ne l'oublie jamais avec la Phantom 6 Academy. Elle augmente ta précision grâce à une zone de contact NikeSkin, placée stratégiquement pour des frappes millimétrées. Sa texture te permet d'avoir une meilleure sensation de toucher, tu sens mieux le ballon ce qui t'aide à saisir les occasions de marquer.

Un toucher de précision

La zone de contact élargie intègre du mesh technique pour un meilleur contact avec le ballon. Elle améliore le contrôle pendant les dribbles et les passes, par temps sec ou pluvieux.

Adhérence et rapidité

Placé de manière stratégique à l'avant-pied, le motif d'adhérence circulaire Cyclone 360 garantit stabilité et rapidité à chaque mouvement.

Modèle qui suit la forme du pied

La structure de la chaussure est plus anatomique, notamment au niveau de la pointe. Elle épouse la forme du pied et te rapproche du ballon pour des tirs encore plus précis. Le col Dynamic Fit enveloppe la cheville dans une matière extensible et douce pour un bon maintien.