Chaussure de basket A'ja Wilson A'Two « WNBA 30th »

A'Two « WNBA 30th »

149,99 €

A'ja court sur le terrain à pleine vitesse, tout le temps. C'est pourquoi nous avons rendu la A'Two plus réactive que le modèle d'origine. Si tu penses pouvoir suivre le rythme de la M'VP, vas-y à fond avec un amorti souple couplé à un puissant Air Zoom pour une foulée encore plus dynamique.

Standing Ovation

Ce design spécial célèbre le trentième anniversaire de la WNBA en combinant le logo originel de la ligue et les légendaires couleurs chromées pour saluer les pionnières qui ont suscité l'espoir chez les jeunes basketteuses comme A'ja. C'est un hommage à toutes les joueuses qui ont enfilé des baskets par le passé, aux stars d'aujourd'hui et aux basketteuses de demain.

Cours sans jamais t'arrêter

La mousse Cushlon 3.0 offre un amorti et une réactivité optimaux qui te permettent de sprinter d'un bout du terrain à l'autre. Une couche souple de mousse supplémentaire sur le dessus offre confort et maintien.

Tu as ce qu'il te faut ? Fonce !

L'unité Air Zoom à l'avant-pied, placée sous la semelle intermédiaire, donne encore plus de force à ta première foulée lorsque tu fonds sur le panier. Une plaque au milieu du pied offre une grande stabilité pour les mouvements dynamiques.

Arrête-toi net

Notre motif d'adhérence à chevrons te permet de faire des arrêts soudains et de changer de vitesse sur commande. Un contrefort de talon moulé injecté stabilise et maintient ton pied.

Maintien

L'empeigne résistante épouse la forme de ton pied, te gardant bien en place lorsque te contrôles tes adversaires en défense ou que tu les dépasses avec le ballon.

Style respirant

En clin d'œil à l'asymétrie caractéristique d'A'ja, nous avons ajouté des panneaux aérés sur un côté de la chaussure pour les moments où le jeu s'intensifie.