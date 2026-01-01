Chaussure Nike Air Max 270 By You pour femme

Nike Air Max 270 By You

179,99 €

Cette version personnalisable de la première Air Max lifestyle de Nike t'apporte style, confort et caractère. Ce modèle s'inspire de la chaussure Air Max emblématique en intégrant les meilleures innovations de Nike, avec sa grande fenêtre et son choix de couleurs.

Quelle est ta base ?

Commence par l'empeigne en cuir et textile. Choisis parmi une large gamme de couleurs et personnalise les logos Swoosh et les languettes arrière.

Opte pour la couleur

Des couleurs neutres, des effets métallisés premium, des tons sportswear ou tout en même temps. C'est toi qui vois !

Exprime ta personnalité

Tes initiales ? Un surnom ? Ou un autre message qui te ressemble. Personnalise ta paire en ajoutant jusqu'à trois caractères sur la languette arrière. Et ton nom est aussi inscrit sur la boîte.