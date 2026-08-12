Chaussure Air Jordan Sixty Plus Low pour ado

Great shoes from the GOAT
Sonny300123547
I love these shoes, they make me feel someway I can’t explain. MJ is the GOAT 🐐.
La Sixty Plus revient dans une version basse, combinant les cinq Jordan classiques que MJ a portées lors de ses cinq matchs où il a marqué plus de 60 points. Le résultat : une sneaker qui incarne l’excellence grâce à des détails emblématiques, rendant ainsi hommage à l’héritage du GOAT.
Air Jordan Sixty Plus Low
La Sixty Plus revient dans une version basse, combinant les cinq Jordan classiques que MJ a portées lors de ses cinq matchs où il a marqué plus de 60 points. Le résultat : une sneaker qui incarne l’excellence grâce à des détails emblématiques, rendant ainsi hommage à l’héritage du GOAT.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.7 étoiles
Great shoes from the GOAT
Sonny300123547
I love these shoes, they make me feel someway I can’t explain. MJ is the GOAT 🐐.
Great job Nike.
DanielG840640659
My son loves them and he says they feel great!
Style meets comfort
L. Bo
The university blue is a great stand out color! Mix it with style and comfort, that’s a win. They are very comfortable; I love it. I think the quality of the shoe is excellent. Great craftsmanship. I would get these in other colors.
Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
#productsprovidedbynike
Air Jordan Sixty Plus Low