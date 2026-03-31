Chaussure Air Jordan MVP 92 pour ado

Completely misleading photo
James407838635
The picture is completely misleading. These are all the same colour. The Jordan logo on the bottom is grey as is everything else.
La AJ7 fait son come-back… en version basse pour enfant. On a conservé l'empeigne stratifiée et la semelle intermédiaire culte qui ont fait la renommée du modèle d'origine. Et on a ajouté des détails en tissu et un col bas rembourré pour un look ultra-actuel.
Air Jordan MVP 92
La AJ7 fait son come-back… en version basse pour enfant. On a conservé l'empeigne stratifiée et la semelle intermédiaire culte qui ont fait la renommée du modèle d'origine. Et on a ajouté des détails en tissu et un col bas rembourré pour un look ultra-actuel.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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2.3 étoiles
Completely misleading photo
James407838635
The picture is completely misleading. These are all the same colour. The Jordan logo on the bottom is grey as is everything else.
PaolaC927526676
Excelente *********************************************************************************
Colour doesn't match image
keithG183421730
Colour doesn't match image, the actual colour is all grey well that's what I received very disappointed. As I have had buy another pair trainer for my daughter
Air Jordan MVP 92