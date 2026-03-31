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Chaussure Air Jordan MVP 92 pour ado - Wolf Grey/Varsity Red/Cool Grey

Air Jordan MVP 92

Chaussure pour ado

30 % de réduction
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La AJ7 fait son come-back… en version basse pour enfant. On a conservé l'empeigne stratifiée et la semelle intermédiaire culte qui ont fait la renommée du modèle d'origine. Et on a ajouté des détails en tissu et un col bas rembourré pour un look ultra-actuel.


  • Couleur affichée : Wolf Grey/Varsity Red/Cool Grey
  • Article : IO3384-012

Air Jordan MVP 92

30 % de réduction

La AJ7 fait son come-back… en version basse pour enfant. On a conservé l'empeigne stratifiée et la semelle intermédiaire culte qui ont fait la renommée du modèle d'origine. Et on a ajouté des détails en tissu et un col bas rembourré pour un look ultra-actuel.

Avantages

  • Cuir véritable et cuir synthétique pour une empeigne plus résistante et structurée.
  • Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.
  • Semelle intermédiaire en mousse pour un amorti en toute légèreté.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une meilleure adhérence.

Détails du produit

  • Lacets classiques
  • Boucle au talon
  • Semelle intermédiaire en mousse
  • Couleur affichée : Wolf Grey/Varsity Red/Cool Grey
  • Article : IO3384-012

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (3)

2.3 étoiles

  • Completely misleading photo

    James407838635

    The picture is completely misleading. These are all the same colour. The Jordan logo on the bottom is grey as is everything else.

  • PaolaC927526676

    Excelente *********************************************************************************

  • Colour doesn't match image

    keithG183421730

    Colour doesn't match image, the actual colour is all grey well that's what I received very disappointed. As I have had buy another pair trainer for my daughter

Chaussure Air Jordan MVP 92 pour ado

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