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Chaussure Air Jordan 4 Retro pour ado - Noir/Bright Mango/Barely Volt/Infrared 23

Air Jordan 4 Retro

Chaussure pour ado

159,99 €
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Quoi de mieux qu'une nouvelle paire de AJ4 ? Pas grand-chose, si tu veux notre avis. Le nubuck velouté et le cuir lisse assurent un style premium.


  • Couleur affichée : Noir/Bright Mango/Barely Volt/Infrared 23
  • Article : II1271-001

Air Jordan 4 Retro

159,99 €

Quoi de mieux qu'une nouvelle paire de AJ4 ? Pas grand-chose, si tu veux notre avis. Le nubuck velouté et le cuir lisse assurent un style premium.

Avantages

  • Cuir véritable, cuir synthétique et mesh quadrillé pour un look richement texturé et unique en son genre.
  • Amorti Max Air souple et confortable pour un maintien parfait.
  • Œillets flottants au niveau de la cheville qui se resserrent sur le pied quand on lace la chaussure pour un maintien fiable.
  • Semelle extérieure en caoutchouc avec motif à chevrons pour une adhérence durable.

Détails du produit

  • Couleur affichée : Noir/Bright Mango/Barely Volt/Infrared 23
  • Article : II1271-001

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (3)

5 étoiles

  • Love them

    Amber220805258

    I love them they fit perfectly!! And are comfortable and not tight on my feet !!

  • TarshaT151282010

    I love them and have gotten a lot of compliments. I also like that when I order shoes it doesn't take long to ship

  • Retro 4

    Ironman B

    [This review was collected as part of a promotion.] Great shoe and unique color way………………………………………………!

    Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
    #productsprovidedbynike

Chaussure Air Jordan 4 Retro pour ado

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