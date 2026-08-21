Chaussure Air Jordan 11 CMFT Low pour Homme

Air Jordan 11 CMFT Low
Chaussure pour Homme
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La Air Jordan 11 CMFT Low se prépare à un futur de haut vol avec son confort optimal.La pointe et le renfort latéral en cuir doux ainsi que les passants de lacets reproduisent les caractéristiques particulières de la AJ11 d'origine.La mousse Cushlon douce et souple s'associe à l’amorti Zoom Air pour un confort optimal à chaque pas.
- Couleur affichée : Cool Grey/Medium Grey/Blanc
- Article : CW0784-001
Air Jordan 11 CMFT Low
LUXE ESTIVAL.
La Air Jordan 11 CMFT Low se prépare à un futur de haut vol avec son confort optimal.La pointe et le renfort latéral en cuir doux ainsi que les passants de lacets reproduisent les caractéristiques particulières de la AJ11 d'origine.La mousse Cushlon douce et souple s'associe à l’amorti Zoom Air pour un confort optimal à chaque pas.
Légèreté, douceur et dynamisme
La mousse Cushlon offre un amorti souple à chaque foulée.L’amorti Zoom Air léger apporte une touche de dynamisme.
Cuir premium
Du cuir souple recouvre la pointe, le milieu du pied et le côté extérieur de la chaussure.Les perforations assurent une meilleure respirabilité.
Maintien optimal
Le tissu enveloppe le pied jusqu'à la cheville pour un maintien fiable et ajusté.
Plus d'avantages
- Le col en mousse offre un bon maintien et un confort optimal autour du talon et de la cheville.
- Les parties en caoutchouc sur la semelle extérieure garantissent adhérence et durabilité au niveau des zones d'usure.
- Les passants de lacets permettent un laçage rapide.
Détails du produit
- Couleur affichée : Cool Grey/Medium Grey/Blanc
- Article : CW0784-001
Taille et coupe
- Taille grand : on te conseille de commander une pointure au-dessous
- Guide des tailles
Livraison et retours
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