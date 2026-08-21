Chaussure Air Jordan 11 CMFT Low pour Homme

Air Jordan 11 CMFT Low

124,99 €

LUXE ESTIVAL.

La Air Jordan 11 CMFT Low se prépare à un futur de haut vol avec son confort optimal.La pointe et le renfort latéral en cuir doux ainsi que les passants de lacets reproduisent les caractéristiques particulières de la AJ11 d'origine.La mousse Cushlon douce et souple s'associe à l’amorti Zoom Air pour un confort optimal à chaque pas.

Légèreté, douceur et dynamisme

La mousse Cushlon offre un amorti souple à chaque foulée.L’amorti Zoom Air léger apporte une touche de dynamisme.

Cuir premium

Du cuir souple recouvre la pointe, le milieu du pied et le côté extérieur de la chaussure.Les perforations assurent une meilleure respirabilité.

Maintien optimal

Le tissu enveloppe le pied jusqu'à la cheville pour un maintien fiable et ajusté.