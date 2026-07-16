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Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour ado - Noir/Sail/Pinksicle/University Gold

Air Jordan 1 Mid SE

Chaussure pour ado

30 % de réduction
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Cette version revisitée de la AJ1 réinvente le premier modèle signature de Michael Jordan avec une toute nouvelle combinaison de couleurs. Fabriquée en matières premium, elle intègre un amorti souple et un col rembourré au niveau de la cheville pour un maintien sans faille qui rend hommage à la chaussure à l'origine du mythe.


  • Couleur affichée : Noir/Sail/Pinksicle/University Gold
  • Article : II1254-001

Air Jordan 1 Mid SE

30 % de réduction

Cette version revisitée de la AJ1 réinvente le premier modèle signature de Michael Jordan avec une toute nouvelle combinaison de couleurs. Fabriquée en matières premium, elle intègre un amorti souple et un col rembourré au niveau de la cheville pour un maintien sans faille qui rend hommage à la chaussure à l'origine du mythe.

Avantages

  • Conception premium offrant un confort optimal et un look emblématique.
  • Unité Air-Sole encapsulée au talon pour un amorti souple.

Détails du produit

  • Lacets classiques
  • Semelle cupsole
  • Col rembourré
  • Couleur affichée : Noir/Sail/Pinksicle/University Gold
  • Article : II1254-001

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • IoanaA717822917

    Im pleased with may purchase im happy with the quality and the quick on line dispatch

Chaussure Air Jordan 1 Mid SE pour ado

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