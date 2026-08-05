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Bien noté
Chaussure Air Jordan 1 Mid pour ado - Pink Gaze/Blanc/Noir

Air Jordan 1 Mid

Chaussure pour ado

30 % de réduction
Pink Gaze/Blanc/Noir
Noir/Aura/Squadron Blue/Noir
Summit White/Infrared 23/Neutral Grey/Noir
Obsidian/Blanc/Dark Powder Blue
Violet Mist/Barely Grape/Blanc
University Blue/Blanc/Sail/Midnight Navy
Noir/Blanc/University Red
Pink Foam/China Rose/Blanc/Pink Foam
Noir/Palomino/University Red/Phantom
True Blue/Varsity Red/Noir/Summit White
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Cette version revisitée de la AJ1 réinvente le premier modèle signature de Michael Jordan avec une toute nouvelle combinaison de couleurs. Fabriquée en matières premium, elle intègre un amorti souple et un col rembourré au niveau de la cheville pour un maintien sans faille qui rend hommage à la chaussure à l'origine du mythe.


  • Couleur affichée : Pink Gaze/Blanc/Noir
  • Article : DQ8423-602

Air Jordan 1 Mid

30 % de réduction

Cette version revisitée de la AJ1 réinvente le premier modèle signature de Michael Jordan avec une toute nouvelle combinaison de couleurs. Fabriquée en matières premium, elle intègre un amorti souple et un col rembourré au niveau de la cheville pour un maintien sans faille qui rend hommage à la chaussure à l'origine du mythe.

Avantages

  • Conception premium offrant un confort optimal et un look emblématique.
  • Unité Air-Sole encapsulée au talon pour un amorti souple.

Détails du produit

  • Lacets classiques
  • Semelle cupsole
  • Col rembourré
  • Couleur affichée : Pink Gaze/Blanc/Noir
  • Article : DQ8423-602

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (763)

4.8 étoiles

  • Love them

    Ventor781717325

    They good in love there a can’t get nothing like them

  • Perfect school shoes

    Mother of 5

    [This review was collected as part of a promotion.] Peferct and comfortable school shoes . Highly recommend.

    Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
    #productsprovidedbynike

  • I ABSOLUTELY LOVE THESE!!!!

    TaiY

    [This review was collected as part of a promotion.] I love these! They are better in person. They are classic and classy! I feel like a lady, woman and cute in them! I went to ATL and gott many positive comments. A great buy!

    Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
    #productsprovidedbynike

Chaussure Air Jordan 1 Mid pour ado

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