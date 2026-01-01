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Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour pré-ado - Off Noir/University Red/Game Royal/Sail

Air Jordan 1 Low SE

Chaussure pour pré-ado

99,99 €
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Inspirée du modèle d'origine lancé en 1985, la Air Jordan 1 Low affiche un look classique et épuré, à la fois familier et très actuel. Avec son design emblématique qui s'associe à toutes tes tenues, cette sneaker te permet de rester au top en toutes circonstances.


  • Couleur affichée : Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
  • Article : IR1142-001

Air Jordan 1 Low SE

99,99 €

Inspirée du modèle d'origine lancé en 1985, la Air Jordan 1 Low affiche un look classique et épuré, à la fois familier et très actuel. Avec son design emblématique qui s'associe à toutes tes tenues, cette sneaker te permet de rester au top en toutes circonstances.

Avantages

  • Cuir véritable pour plus de résistance et de structure.
  • Perforations sur la pointe pour une meilleure respirabilité.
  • Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.
  • Semelle intermédiaire en mousse souple pour un amorti léger.
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une meilleure adhérence.

Détails du produit

  • Lacets classiques
  • Logo Wings au talon
  • Jumpman sur la languette
  • Couleur affichée : Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
  • Article : IR1142-001

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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    Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour pré-ado

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