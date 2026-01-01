Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour pré-ado

Air Jordan 1 Low SE
Chaussure pour pré-ado
Inspirée du modèle d'origine lancé en 1985, la Air Jordan 1 Low affiche un look classique et épuré, à la fois familier et très actuel. Avec son design emblématique qui s'associe à toutes tes tenues, cette sneaker te permet de rester au top en toutes circonstances.
- Couleur affichée : Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
- Article : IR1142-001
Air Jordan 1 Low SE
Inspirée du modèle d'origine lancé en 1985, la Air Jordan 1 Low affiche un look classique et épuré, à la fois familier et très actuel. Avec son design emblématique qui s'associe à toutes tes tenues, cette sneaker te permet de rester au top en toutes circonstances.
Avantages
- Cuir véritable pour plus de résistance et de structure.
- Perforations sur la pointe pour une meilleure respirabilité.
- Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.
- Semelle intermédiaire en mousse souple pour un amorti léger.
- Semelle extérieure en caoutchouc pour une meilleure adhérence.
Détails du produit
- Lacets classiques
- Logo Wings au talon
- Jumpman sur la languette
- Couleur affichée : Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
- Article : IR1142-001
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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