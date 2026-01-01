Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour ado

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Air Jordan 1 Low SE
Chaussure pour ado
99,99 €
Un look emblématique intemporel. Cette AJ1 revisite le design classique du modèle original avec des matières premium pour rester au top tout au long de la journée.
- Couleur affichée : Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
- Article : IO2060-100
Air Jordan 1 Low SE
99,99 €
Un look emblématique intemporel. Cette AJ1 revisite le design classique du modèle original avec des matières premium pour rester au top tout au long de la journée.
Avantages
- Unité Nike Air au talon assurant un amorti dynamique en toute légèreté.
- Semelle extérieure intégrant des rainures flexibles à l'avant-pied
- Semelle extérieure en caoutchouc pour une adhérence sur toutes les surfaces.
Détails du produit
- Col bas
- Lacets classiques
- Couleur affichée : Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
- Article : IO2060-100
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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Air Jordan 1 Low SE
99,99 €