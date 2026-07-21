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Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour ado - Blanc/Blanc/Metallic Silver/Noir

Air Jordan 1 Low SE

Chaussure pour ado

30 % de réduction
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Un look emblématique intemporel. Cette AJ1 associe un design inspiré du football à l’héritage du modèle original. Grâce aux matières premium et aux finitions métalliques, tu te sentiras comme un champion toute la journée.


  • Couleur affichée : Blanc/Blanc/Metallic Silver/Noir
  • Article : IR2310-100

Air Jordan 1 Low SE

30 % de réduction

Un look emblématique intemporel. Cette AJ1 associe un design inspiré du football à l’héritage du modèle original. Grâce aux matières premium et aux finitions métalliques, tu te sentiras comme un champion toute la journée.

Avantages

  • Empeigne en cuir véritable et synthétique pour un confort durable.
  • Unité Nike Air au talon assurant un amorti dynamique en toute légèreté.
  • Semelle extérieure intégrant des rainures flexibles à l'avant-pied
  • Semelle extérieure en caoutchouc pour une adhérence sur toutes les surfaces.

Détails du produit

  • Couleur affichée : Blanc/Blanc/Metallic Silver/Noir
  • Article : IR2310-100

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (2)

5 étoiles

  • Aikaterini294589870

    Απίστευτο παπούτσι , πάρα πολύ άνετο, ίσως απ τα καλύτερα που έχω αγοράσει καιρό τώρα

  • Look Much Better Then The Picture

    jades927539722

    Amazing I Bought 2 Pairs The Big Thing On Top Is Removable Witch I Think It Looks So So Much Better Without Loving The Jordan Logo At The Back

Chaussure Air Jordan 1 Low SE pour ado

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