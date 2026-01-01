Chaussure Air Jordan 1 Low pour pré-ado

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Air Jordan 1 Low
Chaussure pour pré-ado
94,99 €
Un look emblématique intemporel. Cette AJ1 revisite le design classique du modèle original avec des matières premium pour rester au top tout au long de la journée.
- Couleur affichée : Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
- Article : IV6049-451
Air Jordan 1 Low
94,99 €
Un look emblématique intemporel. Cette AJ1 revisite le design classique du modèle original avec des matières premium pour rester au top tout au long de la journée.
Avantages
- Cuir et cuir synthétique pour plus de durabilité.
- Technologie Nike Air absorbant les chocs pour un bon amorti à chaque pas.
Détails du produit
- Semelle intermédiaire en mousse
- Semelle extérieure en caoutchouc
- Col bas
- Lacets classiques
- Couleur affichée : Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
- Article : IV6049-451
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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Air Jordan 1 Low
94,99 €