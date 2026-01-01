Casquette souple en denim Nike Club pour enfant

Nike Club
Casquette souple en denim pour enfant
Cette casquette de baseball classique en denim au style Nike Swoosh présente une fermeture réglable confortable pour personnaliser la tenue. La visière incurvée et le bandeau intérieur permettent aux plus petits de rester au frais et au sec, dans un confort optimal pour profiter pleinement du soleil.
- Couleur affichée : College Navy/Blanc
- Article : IO8231-419
Nike Club
Cette casquette de baseball classique en denim au style Nike Swoosh présente une fermeture réglable confortable pour personnaliser la tenue. La visière incurvée et le bandeau intérieur permettent aux plus petits de rester au frais et au sec, dans un confort optimal pour profiter pleinement du soleil.
Avantages
- Profondeur moyenne
- Visière incurvée
Détails du produit
- 100 % coton
- Lavage à la main
- Importé
- Couleur affichée : College Navy/Blanc
- Article : IO8231-419
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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