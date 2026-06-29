Casquette de trail réglable Dri-FIT ACG Radical AirFlow Fly Cap

Perfect travel hat
Adam948596969
Ultra lightweight, breathable, quick drying and versatile! Really hoping they make different colours.
Matériaux recyclés
Bientôt disponible
Radical AirFlow est un tissu extrêmement ambitieux, conçu pour optimiser la circulation de l'air. Propulsée par l'innovation Radical AirFlow, cette casquette ACG Fly, idéale pour la course, maximise la circulation de l'air quand tu accélères le rythme. Testé par des athlètes de trail ACG de haut niveau, le tissu Radical AirFlow a donné d'excellents résultats. À toi de profiter de cette fraîcheur.
ACG Radical AirFlow Fly Cap
UNE INNOVATION RÉVOLUTIONNAIRE POUR LES ATHLÈTES EN MOUVEMENT.
Radical AirFlow est un tissu extrêmement ambitieux, conçu pour optimiser la circulation de l'air. Propulsée par l'innovation Radical AirFlow, cette casquette ACG Fly, idéale pour la course, maximise la circulation de l'air quand tu accélères le rythme. Testé par des athlètes de trail ACG de haut niveau, le tissu Radical AirFlow a donné d'excellents résultats. À toi de profiter de cette fraîcheur.
Le tissu Radical AirFlow présente une structure ajourée extrêmement respirante, qui permet de diriger davantage d'air directement vers la peau pour une évaporation rapide de la transpiration pendant l'effort.
Le tissu en maille ajourée, très doux sur la peau, évacue rapidement la chaleur corporelle. La fermeture à scratch griffée ACG permet un ajustement facile, à tout moment.
La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
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Ultra lightweight, breathable, quick drying and versatile! Really hoping they make different colours.
ACG Radical AirFlow Fly Cap