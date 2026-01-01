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Body Nike Energy pour femme - Phantom

Nike Energy

Body pour femme

89,99 €
Phantom
Noir
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Mets ta silhouette en valeur avec ce body élégant. Le tissu ultra-doux d'épaisseur moyenne est couvrant tout en douceur. La seule chose que l'on remarque, c'est ta confiance en toi.


  • Couleur affichée : Phantom
  • Article : IM6096-030

Nike Energy

89,99 €

Mets ta silhouette en valeur avec ce body élégant. Le tissu ultra-doux d'épaisseur moyenne est couvrant tout en douceur. La seule chose que l'on remarque, c'est ta confiance en toi.

Détails du produit

  • Corps/doublure : 53 % nylon / 47 % élasthanne. Doublure du gousset : 60 % coton / 40 % polyester.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Phantom
  • Article : IM6096-030

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 172 cm
    • Coupe ajustée : confortable et ajustée
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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