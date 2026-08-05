Bob Dri-FIT ACG Radical AirFlow Apex

ACG Radical AirFlow Apex

64,99 €

UNE INNOVATION RÉVOLUTIONNAIRE POUR LES ATHLÈTES EN MOUVEMENT.

Radical AirFlow est un tissu extrêmement ambitieux, conçu pour optimiser la circulation de l'air. Conçu pour tirer le meilleur parti de l'innovation Radical AirFlow, ce bob ACG Apex favorise une circulation optimale de l'air pour un confort rafraîchissant. Testé par des athlètes de trail ACG de haut niveau, le tissu Radical AirFlow a donné d'excellents résultats. À toi de profiter de cette fraîcheur.

Innovation radicale

Le tissu Radical AirFlow présente une structure ajourée extrêmement respirante, qui permet de diriger davantage d'air directement vers la peau pour une évaporation rapide de la transpiration pendant l'effort.

Conception radicale

Le tissu en maille ajourée doux offre une sensation de douceur sur la peau et permet d'évacuer rapidement la chaleur corporelle. La visière enveloppante offre une protection à 360 degrés.

Confort radical

La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.