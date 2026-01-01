Retour à la rechercheNike Factory Store - FarmingtonOuvert • Ferme à 21:00210 North Station ParkwayFarmington, UT, 84025-2881, US8014515492Consulter l'itinéraireHoraires du magasinlun. - sam.: 10:00 - 21:00dim.: 12:00 - 18:00ServicesRetrait de commandeAchète tes articles préférés en ligne, puis retire-les en magasin.Les membres ont tout à gagner-15 % sur le premier achat en magasin en devenant membre*, et plein d'autres récompenses exclusives. * Des exclusions s'appliquent.Experts NikeBénéficiez de conseils en temps réel sur le sport et le style grâce à notre équipe d'experts.Le shopping facilitéEssayez vos articles pendant 60 jours et profitez des retours sans reçu pour tous les produits en tant que Membre Nike.Promotions Nike FactoryLes modèles et promotions disponibles dans les Nike Factory Stores sont désormais disponibles en ligne.Voir les promotions Nike FactoryMagasins à proximitéRépertoire magasinsNike Factory Store - West JordanJordan Landing3736 W Center Park Dr.#120West Jordan, UT, 84084-5534, USOuvert • Ferme à 21:00Nike Factory Store - Park CityJunction Commons6699 N Landmark Dr. #L-100Park City, UT, 84098-4529, USFerme bientôt • Ferme à 19:00Nike Mountain View Village13348 Teal Ridge Way Suite N-140Riverton, UT, 84096-0000, USOuvert • Ferme à 21:00