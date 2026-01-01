Retour à la rechercheNike Factory Store - West JordanFermé • Ouvre à 11:00Jordan Landing3736 W Center Park Dr.#120West Jordan, UT, 84084-5534, US8012821269Consulter l'itinéraireHoraires du magasinlun. - sam.: 10:00 - 21:00dim.: 11:00 - 18:00ServicesRetrait de commandeAchète tes articles préférés en ligne, puis retire-les en magasin.Les membres ont tout à gagner-15 % sur le premier achat en magasin en devenant membre*, et plein d'autres récompenses exclusives. * Des exclusions s'appliquent.Experts NikeBénéficiez de conseils en temps réel sur le sport et le style grâce à notre équipe d'experts.Le shopping comme on l'aimeComme tu es membre Nike, tu peux essayer tes articles pendant 60 jours et profiter des retours sans reçu.Promotions Nike FactoryLes modèles et promotions disponibles dans les Nike Factory Stores sont désormais disponibles en ligne.Voir les promotions Nike FactoryMagasins à proximitéRépertoire magasinsNike Mountain View Village13348 Teal Ridge Way Suite N-140Riverton, UT, 84096-0000, USFermé • Ouvre à 12:00Nike Factory Store - LehiOutlets at Traverse Mountain3700 N Cabelas Blvd STE 301Lehi, UT, 84043-3882, USFermé • Ouvre à 11:00Nike Factory Store - Park CityJunction Commons6699 N Landmark Dr. #L-100Park City, UT, 84098-4529, USFermé • Ouvre à 11:00