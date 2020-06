Votre environnement influe sur ce que vous mangez

Pour résumer, le mot d'ordre général est le suivant : pour manger le plus sainement possible, vous devez faire attention à votre environnement.



« J'imagine plutôt ça comme une continuité, explique Krista. Mon but n'est pas de créer un environnement parfait à chaque repas, mais un environnement légèrement meilleur, de plus en plus souvent. » Pour cela, vous pouvez manger ailleurs qu'à votre bureau un jour en plus par semaine. Ou si vous dînez généralement en consultant les réseaux sociaux, mettez votre téléphone de côté une fois par semaine.



Pas besoin de modifier radicalement votre environnement pour vous sentir plus présent dans le moment, plus serein et enclin à faire des choix alimentaires sains. Commencez par de petits gestes. Rangez et nettoyez l'espace où vous mangez pour qu'il soit plus accueillant. Limitez les sources de distraction. Faites attention aux assiettes que vous utilisez, au bruit de fond et aux personnes qui vous accompagnent. Ces petits gestes pour améliorer votre environnement vous donneront l'impulsion constante et positive qui, au fil du temps, produira de grands résultats.



Faites-en une habitude : réfléchissez à un petit changement positif que vous pouvez apporter à votre environnement, comme le fait de s'asseoir à table pour au moins un repas par jour. Intégrez cette méthode à une habitude que vous avez déjà. Par exemple, si vous regardez votre téléphone pour voir à quelle heure vous commencez à manger, dites-vous qu'il est l'heure de s'asseoir. À chaque fois que vous le ferez, n'oubliez pas de vous féliciter, cela vous aidera à ancrer cette résolution dans vos habitudes.