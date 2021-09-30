La signification de « vivre pleinement sa vie », selon la cofondatrice d'AARMY Angela Manuel-Davis

Podcast Trained : fixez-vous un objectif avec Angela Manuel-Davis
Coaching
Parfois, nous sommes notre plus grand obstacle. Que ce soit le cas à la salle de sport ou ailleurs, la responsable motivation de AARMY a la solution.
Trained est un podcast qui explore le fitness d'un point de vue moderne et global.
« Vivre sa meilleure vie » ne signifie pas troquer son travail pour des cocktails sur la plage (désolé). Selon Angela Manuel-Davis, responsable motivation (oui, c'est un vrai métier !) et cofondatrice du studio de vélo en salle et de bootcamp AARMY, il s'agit d'identifier la source de votre motivation et de vous donner à fond. Dans cet épisode de Trained, l'ancienne star d'athlétisme américaine se joint à Jaclyn Bryer, animatrice du podcast, et nous parle de son parcours, elle qui hésitait à se lancer et qui est ensuite devenue la coach de Jay-Z et Oprah. Elle dévoile également comment, grâce aux conseils de son père, son cours est devenu une véritable expérience spirituelle. Enfin, elle nous éclaire sur l'importance cruciale de la responsabilité et des affirmations, la manière de recréer l'ambiance d'un cours en studio à la maison et nous raconte comment elle recharge les batteries. En résumé, elle nous révèle comment vivre la vie que nous méritons.
« La clé, c'est de savoir qu'on mérite les résultats qu'on souhaite obtenir. Et souvent, on se bloque et on se décourage avant même d'avoir essayé. »
Angela Manuel-Davis,
confondatrice de AARMY et responsable motivation
Vous avez une question sur l'état d'esprit, l'entraînement, la nutrition, la récupération ou le sommeil ? Vous avez un invité ou un sujet à nous suggérer ? Envoyez un e-mail à Jaclyn à l'adresse trained@nike.com et elle verra ce qu'elle peut faire.