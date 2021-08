Choisir sa tenue de hot yoga : conseils pour plus de fraîcheur et de confort

Recherchez un tissu anti-transpiration

Un tissu qui sèche rapidement et qui absorbe l'humidité vous sera extrêmement utile dans un cours de hot yoga. Évitez de porter des vêtements 100 % coton, car ils retiendront la transpiration et deviendront plus lourds.

Recherchez des pantalons, des hauts et des brassières de sport fabriqués dans des tissus utilisés pour le sport. Privilégiez notamment des vêtements extensibles et confortables aux propriétés anti-transpiration, qui absorbent rapidement l'humidité tout en réduisant le risque de formation d'auréoles de transpiration et d'odeurs.

Les étiquettes de nombreux vêtements de sport indiquent que le tissu utilisé est anti-transpiration ou respirant. Généralement, ces types de tissus sont composés de matières légères, telles que le mesh ou le polyester, idéales pour réaliser des vêtements de sport résistants qui ne se froissent pas.

Les vêtements Nike Dri-FIT utilisent un tissu en polyester innovant, conçu pour évacuer la transpiration et vous aider ainsi à rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un maximum de confort. Le tissu Nike Infinalon est confortable, fin et léger, et assure une légère compression pour vous étirer sans limites.