Au yoga, tout est question d'enchaînement. Il faut inspirer et expirer au rythme des mouvements et des différentes poses. C'est pourquoi il te faut des vêtements extensibles qui accompagnent chaque mouvement, sans te gêner ou te ralentir. Souple, anti-transpirant et respirant : voici les critères à prendre en compte pour choisir tes brassières, hauts, shorts, pantalons et vestes pour faire du yoga.