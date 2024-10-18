Choisir la meilleure veste de pluie Nike pour le running
Guide d'achat
Enchaîne les kilomètres sous la pluie avec les meilleures vestes de pluie Nike.
Pour une partie des fans de running, la pluie équivaut à un moment de répit apprécié. Pour d'autres, elle est à éviter coûte que coûte. Que tu fasses partie d'un groupe ou de l'autre, pense à investir dans un bon vêtement de pluie pour le running. Avec ça, facile d'améliorer la régularité de ton entraînement d'une saison à l'autre.
Une bonne veste de pluie pour le running peut t'aider à améliorer ton run, sous le crachin comme sous une pluie battante. Nike propose une multitude de vestes de running par temps humide. Certaines sont équipées de la technologie imperméable Nike Storm-FIT ADV pour te garder au sec en cas de pluie fine. D'autres intègrent la technologie Therma-FIT, conçue pour conserver la chaleur.
Découvre ci-dessous les meilleures vestes de pluie Nike pour le running et la technologie qui les compose.
1. Vestes de pluie Nike Storm-FIT
La technologie Storm-FIT signée Nike utilise un polyester en microfibre ultra-fine et un laminé très respirant pour te protéger du vent et de la pluie tout en te gardant au chaud. Les vestes qui intègrent cette technologie empêchent les vêtements portés en dessous d'être trempés. Les capuches de ces modèles sont souvent équipées d'un cordon de serrage qui s'ajuste en haut et en bas.
Cette veste à trois épaisseurs présente aussi des poignets à scratch ajustables. Parfait pour mieux se protéger de la pluie et rester au sec et à l'aise pendant le run. Les petits objets (par exemple, les clés et les cartes) restent en sécurité dans les poches latérales à zip. La poche poitrine à zip, elle, protège les appareils électroniques des intempéries.
2. Vestes de pluie Nike Storm-FIT ADV
Les vestes de pluie pour le running fabriquées dans cette matière misent tout sur la polyvalence. Les vestes intégrant cette technologie sont douces et légères. Elles se portent aussi bien seules que par-dessus ou en dessous d'autres vêtements, en fonction de tes besoins. Fais ton choix parmi des parkas, couches extérieures et pulls 3-en-1. Certains modèles sont équipés d'une technologie coupe-vent et imperméable, pour plus de confort même par mauvais temps. On retrouve des détails faciles à régler comme des rabats à scratch et des cordons élastiques à motif réfléchissant. Les zips à double sens t'aident à rester à l'aise quand la nature te joue des tours.
(Contenu apparenté : Quelles sont les meilleures chaussures pour affronter la pluie ?)
3. Vestes Nike Therma-FIT
La technologie Nike Therma-FIT utilise un tissu thermorégulateur qui se sert de ta chaleur corporelle pour te garder au chaud par temps froid. Selon le tissu utilisé, elle peut aussi être déperlante. Équipées d'une isolation synthétique molletonnée ou d'une solution matelassée plus légère, les vestes Nike Therma-FIT sont conçues pour bouger. Les manches sont aussi plus spacieuses : pratique pour ajouter d'autres vêtements. Les zips à double sens, les poches doublées en Fleece et les conceptions réversibles ne sont que quelques-uns de leurs nombreux atouts.
BONUS : vestes de la collection Nike Trail avec et sans manches
Pour faire face au mauvais temps, opte pour les vêtements d'extérieur de la Collection Nike Trail. Par exemple, l'indispensable modèle « Cosmic Peaks » pour homme, conçu dans un tissu résistant au vent et à l'eau. Pour les femmes, la veste de running Nike Trail Repel UV intègre une protection UV et une finition déperlante.
Rédaction : Faith Brar