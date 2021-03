Points de rencontre : un lieu d'entraînement sûr pour les femmes

À la fin du Savasana, les femmes ne partent pas. Au lieu de cela, elles se regroupent pour discuter en partageant une pastèque. Là encore, le Momtaz Yoga Studio n'est comme aucun autre studio de yoga traditionnel, et aucun autre lieu à Kaboul. Il offre un environnement sûr qui encourage les femmes à réfléchir et agir librement. Une habituée demande à Zarifa, une nouvelle venue, comment elle a trouvé le cours. « Je me suis sentie transportée ailleurs, répond-elle, dans un monde heureux et en paix. » Et sur ces paroles, le soleil se couche derrière le bâtiment, et les femmes rentrent chez elles un peu plus heureuses et optimistes qu'à leur arrivée.