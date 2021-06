Trouver l'estime de soi sur huit roues

Le roller fait-il son grand retour ? Posez cette question au crew de skateuses intrépides qui virevoltent depuis des années sur leurs huit roues au fil des promenades de Long Beach en Californie, et elles vous diront que cette discipline ne s'est jamais éteinte. Pour elles, la situation actuelle à travers la planète a simplement jeté un éclairage nouveau sur leur passion. Selon Kiana, qui se réunit régulièrement avec un groupe d'athlètes pour repousser ensemble les limites du roller (et de leur style), « comme les sports d'extérieur sont souvent les seuls autorisés, beaucoup de gens ont saisi cette opportunité pour découvrir une nouvelle activité qui leur permettait de retrouver le sentiment de liberté qui a pu leur manquer parfois ». De nombreux spots et skateparks indoor ayant dû fermer, cette équipe de passionnées de roller s'est emparée des rues et a installé sa propre rampe aux couleurs de l'arc-en-ciel dans un jardin.



Mais les jardins et les petites rues que le groupe d'amies aime régulièrement arpenter sur leurs rollers ne représentent qu'une fraction de leur univers. Sur le Web, cette communauté a grandi et compte désormais des passionnées de roller des quatre coins du globe. Grâce aux appels vidéo et aux réseaux sociaux, les membres restent connectés, apprennent de nouveaux tricks, améliorent leurs mouvements et se soutiennent mutuellement en se donnant comme mot d'ordre de promouvoir une vision positive et inclusive du corps et des genres à travers les continents et les océans. Toutes considèrent le roller comme un havre de paix pour les personnes qui ne se retrouvent pas dans la définition classique de l'identité ou de l'apparence d'un athlète. « Je peux apporter de l'amour à d'autres fans de roller en les encourageant et en les soutenant », explique Jes. « Faire preuve d'amour est une démarche inclusive. Quand on ouvre en grand son cœur et ses bras, les gens se sentent bienvenus ». Parmi les membres du groupe, certains se souviennent d'avoir subi des humiliations lorsqu'elles chutaient dans leur enfance. Revenir sur les huit roulettes à l'âge adulte leur a permis d'estomper ce souvenir pour oublier ce traumatisme. « Plutôt que de subir des moqueries, je reçois des encouragements », déclare Jes.