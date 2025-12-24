S'entraîner avant de dormir perturbe-t-il le sommeil ?

Les recherches suggèrent que le sport en soirée ne nuit pas automatiquement au sommeil et que, pour certaines personnes, il peut même l'améliorer. Mais des entraînements très intenses trop proches de l'heure du coucher peuvent perturber ton rythme circadien et rendre l'endormissement plus difficile.

Il ne fait aucun doute que le sport, de manière générale, est bon pour le sommeil. « Les recherches montrent que le fait d'adopter une routine sportive constante participe à une bonne santé sous divers aspects, notamment en vous aidant à dormir mieux et plus profondément », déclare Jason Machowsky, spécialiste certifié en force et conditionnement physique, physiologiste du sport et diététicien sportif certifié.

Dans une revue publiée en 2023 dans Cureus , une grande majorité des études analysées ont révélé que le sport améliorait la qualité du sommeil. Cela comprenait un large éventail de types d'exercices, comme le renforcement musculaire et le cardio de faible intensité.

Mais qu'en est-il du choix du moment de ton entraînement ?

Une revue systématique et une méta-analyse parues en 2021 dans Sleep Medicine Reviews ont analysé 15 études portant sur des adultes jeunes et d'âge moyen en bonne santé, qui se sont penchées sur l'impact de l'entraînement de haute intensité en soirée. (Les exercices de haute intensité peuvent inclure l'entraînement fractionné de haute intensité, également connu sous le nom de HIIT.)

Les recherches ont conclu que faire du sport le soir, entre deux et quatre heures avant de se coucher ne perturbait pas le sommeil par rapport aux groupes témoins qui ne faisaient pas d'exercice. En effet, les personnes qui ont fait du sport deux heures avant de se coucher se sont endormies plus rapidement et ont dormi plus longtemps, et les entraînements de 30 à 60 minutes se sont avérés les meilleurs pour le sommeil.

Selon les auteurs, faire du sport en soirée peut faciliter le sommeil en réchauffant le corps et en diminuant le stress et l'anxiété. Lorsque ton corps se refroidit, il déclenche la somnolence, ce que l'on appelle « l'effet bain chaud », dont les recherches ont montré qu'il améliore le sommeil. Ton corps se refroidira naturellement avant de se coucher, mais un bain chaud, ou l'exercice lui-même, peut déclencher ce processus.

Il est déconseillé de vous coucher immédiatement après avoir terminé un entraînement. Une revue systématique de 23 études a révélé que certains paramètres de la qualité du sommeil étaient améliorés par le sport en soirée, à condition que l'entraînement se termine au moins une heure avant de dormir. En deçà de ce délai, votre système cardiovasculaire risque de ne pas récupérer complètement avant de vous coucher, ce qui signifie que vous vous glisserez entre les draps avec un rythme cardiaque plus élevé et un système nerveux agité, entravant ainsi votre sommeil.