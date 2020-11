Comment s'endormir sur demande

1. Attendez le bon moment.

La décision de vous coucher tôt pour comptabiliser plus d'heures de sommeil après une série de mauvaises nuits peut en fait jouer contre vous. En effet, vous risqueriez d'entrer dans une spirale de pensées négatives faisant entrave à votre sommeil en vous demandant pourquoi vous n'arrivez pas à vous assoupir. Au contraire, si vous restez debout un peu plus tard, votre corps finira par ressentir naturellement le besoin de se reposer, explique Luke Gupta. Pour résumer, la fatigue et l'envie de dormir sont deux choses différentes, et vous devez attendre que cette deuxième vous envahisse avant de vous glisser au lit. Vous n'êtes pas sûr de savoir déceler cette envie de dormir ? En fait, c'est votre corps qui décide (paupières lourdes, bâillements incessants), pas le contraire.



2. Déconnectez votre esprit hyperactif.

L'excitation (on parle ici d'inquiétudes, pas du sens grivois de ce terme) peut vous empêcher de vous endormir rapidement. Luke Gupta vous conseille donc de recourir à un défouloir quelconque ou de coucher par écrit ce qui vous préoccupe, avant d'aller au lit ou lorsqu'une angoisse vous envahit soudainement alors que vous êtes enfin sur le point de vous assoupir. Cela vous permettra de mettre votre inquiétude de côté et d'avoir une chose (ou toute une liste de choses) en moins à penser.



3. Apportez un objet familier dans un lieu étranger. Le fait de voyager, même s'il s'agit simplement d'aller chez vos parents, peut perturber votre sommeil au début de votre séjour. C'est ce que les chercheurs appellent « l'effet première nuit », parce que vous ne vous trouvez pas dans votre environnement habituel. Votre corps devrait tout de même finir par s'adapter à ce changement. Mais pour vous endormir plus facilement dès le début, Luke Gupta vous conseille d'amener votre propre taie d'oreiller ou quelques objets personnels de votre chambre à coucher, comme une photo (une vraie bien sûr, celles que vous avez sur votre téléphone ne comptent pas). Il ajoute également que le fait de défaire votre valise au lieu de piocher dedans peut également vous aider à « prendre possession des lieux ». Vous vous sentirez ainsi plus à l'aise et serez donc dans de meilleures dispositions pour vous endormir rapidement.



4. Allongez-vous et détendez-vous.

Le sommeil ne fonctionne pas comme le sport ou l'alimentation : plus vous vous forcez à dormir, moins vous y arrivez, indique le Dr Gupta. À l'inverse, essayer de rester réveillé en vous parlant ou en fixant un point au plafond peut en fait favoriser votre endormissement. Ce phénomène, que l'on appelle « intention paradoxale », peut s'expliquer par la nature passive du sommeil. Vous avez plus de chances de vous endormir lorsque vous laissez les choses se faire toutes seules.



Ces astuces peuvent vous aider à mieux dormir, mais cela ne se fera pas en une nuit. Pour que vous constatiez une vraie différence, Luke Gupta recommande d'appliquer ces conseils tous les soirs pendant plusieurs semaines. Et qui sait ? Vous ferez peut-être des jaloux à votre tour.