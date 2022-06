Le nom du groupe associe parfaitement ce qui compte le plus pour ses membres. « "Kin" signifie famille en anglais, mais c'est également la racine [grecque] de nombreux mots liés au mouvement, comme "kinetic" (cinétique en anglais). On a donc fusionné tous ces éléments dans la notion de "famille de ninjas du mouvement" pour créer le nom "Kinjaz" », explique Mike.



« Notre objectif commun est de cultiver l'esprit de famille à tout prix, de nous soutenir et de nous élever les uns les autres pour atteindre notre meilleur potentiel collectif », affirme Anthony Lee.



Cette notion de but fédérateur est d'autant plus importante qu'ils sont passés maîtres dans l'art de diversifier leurs activités. Leur marque se décline ainsi en une ligne de vêtements, une société de production d'événements live et... une marque de nouilles. Mais pour ce groupe d'inséparables, le fil conducteur reste la danse.



« Ce qui nous fait du bien quand on est vraiment stressés, c'est de se retrouver simplement pour danser, écouter de la bonne musique et s'amuser, explique Vinh Nguyen. C'est une façon de se recentrer et de se rappeler pourquoi on fait ça. On fait ça les uns pour les autres et pour l'amour de la danse. »