Régime ou sport : quel est le plus efficace pour perdre du poids ?

Vous avez probablement déjà entendu que le sport ne peut pas rattraper une mauvaise alimentation, et c'est vrai (le plus souvent). Si vous mangez mal et que vous n'apportez pas à votre corps des aliments riches en nutriments, vous ne verrez aucun résultat, peu importe l'intensité de vos entraînements.

Mais le débat alimentation versus sport, vieux comme le monde, est bien trop simpliste. En vérité, la meilleure manière d'apporter un vrai changement dans votre vie, c'est d'associer une bonne alimentation et une activité physique régulière. Et pas seulement pour perdre du poids. Une alimentation équilibrée et une pratique sportive accrue offrent tellement d'autres bienfaits sur la santé mentale et physique.