Quelle pointure choisir pour des chaussures de football à crampons ?

De manière générale, une chaussure de foot à crampons taille comme une chaussure standard. Cela dit, certains joueurs ou joueuses (en particulier les athlètes de haut niveau) préfèrent que leurs chaussures à crampons soient bien plus ajustées qu'une paire de chaussures de running, par exemple.

C'est parce que les athlètes de haut niveau préfèrent généralement ressentir davantage le ballon. Ils sont donc susceptibles d'opter pour une pointure ou une demi-pointure en moins par rapport à leur pointure habituelle. (Remarque : Les chaussures peuvent paraître inconfortables au début.) Pour les personnes qui pratiquent le foot pour le loisir ou en amateur, il n'est pas forcément nécessaire de prendre une pointure en moins. Il est préférable de choisir une pointure confortable aux pieds.

Les chaussures de foot à crampons Nike sont principalement faites dans une matière synthétique, à la fois souple, douce et extensible. Mais elles sont également conçues pour être portées dès leur premier enfilage, sans prendre trop de temps à s'assouplir.

De manière générale, optez pour une pointure qui vous paraît confortable dès le premier essayage (sans imaginer comment elles pourraient être dans quelques mois). Lorsque vous essayez de nouvelles chaussures à crampons, portez les chaussettes avec lesquelles vous prévoyez de jouer. En général, une chaussure de foot à crampons parfaitement ajustée ne doit pas bouger au niveau du talon.