Courir après manger : combien de temps faut-il attendre ?

Le dernier facteur (et le plus important) à garder à l'esprit, c'est votre tolérance personnelle. Chaque personne digère la nourriture différemment. Tandis que certains runners et runneuses peuvent courir sans problème après avoir mangé, d'autres doivent attendre un certain temps s'ils ne veulent pas en subir les conséquences.



L'approche la plus judicieuse consiste à utiliser les recommandations générales comme point de départ. Faites attention à ne pas courir trop tôt après un gros repas. Juste avant votre run, tenez-vous-en à des aliments composés principalement de glucides simples ainsi qu'à de petites portions. Prêtez attention à la manière dont votre corps réagit face à différents aliments ou différents temps d'attente.



Si vous ressentez le besoin de modifier le timing de votre apport en nutriments, faites-le de manière progressive. Faites de petits ajustements au niveau de votre alimentation et de votre programme d'entraînement pour trouver ce qui vous convient le mieux. Et surtout, si vous avez une course importante, tenez-vous-en au timing que vous avez utilisé à l'entraînement. Vous ne voulez surtout pas avoir de mauvaise surprise en pleine course ! C'est en tâtonnant que vous trouverez le meilleur planning en fonction de vos besoins personnels et de votre mode de vie.



