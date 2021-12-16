Que signifie prendre soin de soi et comment le pratiquer, selon Theresa Melito-Conners

Podcast Trained : Prenez soin de vous avec Dr MC
Coaching
Prendre soin de soi, ce n'est pas seulement se faire plaisir. C'est aussi faire passer ses besoins en priorité, qu'il s'agisse de son corps ou de son esprit. Dr MC nous dit tout.
Trained est un podcast qui explore le fitness d'un point de vue moderne et global.
Les bombes de bain et les masques pour le visage sont amusants sur le moment, mais ils ne suffisent pas à combler tous nos besoins. D'après Theresa Melito-Conners, notre corps et notre esprit ont des besoins dont nous n'avons même pas conscience et il est temps de les satisfaire. Elle a appris à prendre soin d'elle après avoir frôlé le burnout, a travaillé en vue d'obtenir son doctorat et a lancé le site « Dr. MC’s Self-Care Cabaret ». Dans cet épisode, elle partage avec l'animatrice Jaclyn Byrer 10 éléments essentiels pour être plus heureux et épanoui. Elle explique également de manière très franche comment faire la séparation entre travail et vie personnelle et comment aider la prochaine génération à mieux prendre soin d'elle. En bonus, Dr MC nous offre une de ces fameuses séances de méditation guidée pour que vous puissiez ressentir par vous-même l'impact considérable que peuvent avoir de simples changements.
« Il n'y aucun mal à commencer doucement. Un petit changement ou ajustement peut avoir un impact considérable au fil du temps. »
Theresa Melito-Conners
Experte en soin de soi et fondatrice du site « Dr. MC’s Self-Care Cabaret »
Vous avez une question sur l'état d'esprit, l'entraînement, la nutrition, la récupération ou le sommeil ? Vous avez un invité ou un sujet à nous suggérer ? Envoyez un e-mail à Jaclyn à l'adresse trained@nike.com et elle verra ce qu'elle peut faire.