Mon jardin : apprendre à aimer la nature environnante

« Nous sommes à la source de la plupart de ces problèmes environnementaux », ajoute Marcus, qui croit que le changement se trouve dans l'éducation de la population à son environnement. « L'éducation permet aux gens d'ouvrir leur esprit. Toute cette beauté, toutes ces merveilles nous entourent sans que nous en ayons conscience. »



Les leçons que Marcus dispense aux autres sont celles qu'il a apprises lui-même à un âge précoce. Il vivait alors dans un appartement avec ses frères et sœurs et sa mère célibataire, ce qui signifiait que l'espace était souvent limité. « Être dehors, c'était un moyen de m'évader, d'explorer, se souvient Marcus. Je passais toute la journée dehors, simplement dans mon quartier. Je restais dehors jusqu'à ce que j'entende ma mère crier qu'il était temps de rentrer pour passer à table. »



Sa mère a encouragé son amour de la nature en emmenant Marcus et ses frères et sœurs camper chaque été dans un parc d'État à proximité. « Les parcs d'État sont encore aujourd'hui mes endroits préférés au monde », raconte-t-il. Lors de l'un de ces voyages d'enfance, il a participé à un circuit nature qui l'a incité à poursuivre ses études et sa carrière dans le domaine de la biologie. « C'était la première fois que quelqu'un m'emmenait hors des sentiers battus dans les bois, explique-t-il. [La guide touristique] m'a époustouflé parce qu'elle était capable de nommer toutes les plantes et tous les animaux autour de moi, et de raconter leur histoire. »