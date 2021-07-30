Le jeu impose le respect : Zenat Begum de Playground Coffee avec la productrice Elle Clay

En effet, le café de Zenat est unique. Depuis son ouverture en 2016, c'est devenu en quelque sorte un centre communautaire. En plus de servir un excellent café, comme le confirme Elle, cet établissement sert également d'espace pour accueillir des lectures de poèmes, des ateliers, des émissions de radio et des échanges de livres (les habitants du quartier peuvent y laisser ou récupérer un livre). Durant l'année qui vient de s'écouler, Playground a également participé à une initiative de frigo solidaire lancée dans tout New York, où les habitants du quartier peuvent faire don de nourriture ou prendre ce dont ils ont besoin.



Zenat a appris à gérer une petite entreprise avec son père, qui a tenu une quincaillerie dans ce quartier pendant 20 ans. Elle Clay sait également ce que c'est que de monter un projet en partant de rien. Elle a fondé Wild Child NYC, une société de production spécialisée dans les histoires expérimentales et les récits marginalisés. Elle anime des podcasts et a travaillé sur plusieurs autres projets vidéo et audio.



La passion commune d'Elle et Zenat pour leur quartier de Brooklyn et l'activisme communautaire, ainsi que pour leurs métiers respectifs, les ont amenées à collaborer sur des événements organisés au Playground, cet espace aux multiples fonctions. Ici, elles parlent de la manière dont chacune d'elle s'entoure d'une équipe formidable pour soutenir leur communauté, ainsi que du rôle qu'a joué le basketball (une autre passion commune) dans leur vie professionnelle.





Elle : Zenat, depuis que je t'ai rencontrée, tu ne fais que parler de ton quartier. Ta priorité, ça a toujours été la communauté. Quand l'épidémie de COVID a frappé, Playground s'est vraiment distingué en prenant l'initiative de s'occuper de la communauté et de fournir des ressources aux personnes qui manifestaient, mais aussi de la nourriture avec tes frigos solidaires. Comment est-ce que tu es (je ne dirais pas « venue » à travailler pour la communauté parce que tu l'as toujours fait) mais comment est-ce que tu es passée de l'intérieur à l'extérieur de ton café ?



Zenat : Un ancien ami du lycée m'a donné l'idée de mettre en place un frigo solidaire. Ces derniers mois, les producteurs qui font les marchés ont des légumes et des produits en trop. Ils les distribuaient gratuitement ou par le biais des banques alimentaires. J'ai publié des demandes d'aide, et avant même de m'en rendre compte, on était opérationnels. Puis j'ai commencé à rencontrer des habitués de Playground et des habitants du quartier qui se servaient dans le frigo tous les jours. Il s'agissait d'employés travaillant dans le secteur du service, de travailleurs essentiels, de personnes travaillant sur des chantiers ou tenant des crèches, et qui étaient obligés de continuer à aller travailler pour des raisons financières. Pendant que je te parle, je suis justement en train de jeter un œil au frigo. Près de 10 personnes sont venues au cours de la dernière heure, pour déposer de la nourriture et aussi pour en prendre. Ce projet est une vraie réussite. Il y a eu quelques couacs parfois, comme dans tous les projets… Mais il faut passer outre parce qu'au final, on donne à manger à des gens à un moment où ils en ont désespérément besoin.