Mon jardin : lutter pour le futur de la Terre

Avant de se décider à s'impliquer activement pour la cause, Garima Thakur, jeune indienne de 15 ans originaire de la ville de Bhopal, avait déjà conscience des effets dévastateurs du changement climatique à travers le monde. À 13 ans, les images sinistres du documentaire « Avant le déluge », auquel Leonardo DiCaprio prête sa voix, lui ont laissé un sentiment de dépression et « d'éco-anxiété ». Elle a alors réalisé que l'urgence du réchauffement climatique n'était pas un phénomène qui se produisait ailleurs, et concernait d'autres personnes. Elle a soudain remarqué que les signes de dégradation de l'environnement étaient omniprésents dans sa propre ville et son propre pays.



« J'ai commencé à voir le message du film à travers des éléments anodins : un pneu qui brûle sur le côté de la route, un arbre abattu quelque part, des gens qui font la queue pour obtenir de l'eau pour leurs familles, explique Garima. Ces événements sont des signaux d'alarme, et on les rencontre partout en Inde. Il est impossible de ne pas les voir. »



Garima se souvient du ruisseau d'eau fraîche qui coulait près de la maison de sa grand-mère dans le district de Bilaspur, niché au cœur de l'État montagneux et boisé de l'Himichal Pradesh. « Nous allions nous y promener avec mes cousines. Il y avait très peu de monde, là-bas, et nous pouvions jouer en toute liberté. On pouvait voir des poissons dans l'eau », se souvient-elle avec émotion.



Aujourd'hui, ce lieu chéri de son enfance est recouvert d'asphalte, et le ruisseau plein de vie a laissé place à « une petite mare d'eau stagnante sur le côté de la route », raconte Garima. « J'avais environ onze ans quand la route a été construite. Je ne connaissais ce cours d'eau que depuis quelques années, mais le fait de voir ce qui lui est arrivé m'a touchée ».