Les meilleures idées cadeaux pour les adeptes de ski et de snowboard

Les meilleures idées cadeaux pour les fans de ski et de snowboard
Guide d'achat
Les fans de sports d'hiver vont adorer ces indispensables des pistes, des gants pour garder les mains au chaud aux sweats parfaits pour l'après-ski.
Pour profiter au mieux des sessions de ski et de snowboard, il faut bien s'équiper. Mais offrir ces équipements n'est pas toujours évident. Difficile de savoir ce que la personne a déjà, à part une belle paire de skis, des lunettes solides ou un snowboard vernis.
Mieux vaut donc opter pour des valeurs sûres quand on veut faire plaisir aux fans de sport d'hiver. Les bonnets, les gants et les vêtements première couche sont autant d'essentiels chauds que tout le monde adore porter par temps froid.
Ces idées cadeaux pour le ski et le snowboard iront parfaitement sur les pistes, qu'on soit pro ou qu'on débute.
6 idées cadeaux Nike pour les fans de ski et de snowboard
1. Chaussettes de ski pour rester au chaud et au sec
Une paire de chaussettes mi-mollet épaisses peut faire toute la différence pendant les longues journées en montagne. Une (ou deux) paire de chaussettes Nike est une valeur sûre, surtout quand on cherche un petit cadeau.
Les modèles de la collection Dri-FIT sont d'excellentes idées pour les fans de ski. Les différentes matières anti-transpirantes sont confortables et gardent les pieds au chaud et au sec. Avec ce cadeau, tu feras plaisir à coup sûr. Direction les pistes ! En plus, ces modèles maintiennent bien le talon, pour éviter de glisser dans les chaussures de ski.
Tu te sens d'humeur généreuse ? Complète ton cadeau avec d'autres articles pour les sports d'hiver, comme un étui de téléphone thermique ou un mug isotherme.
2. Gants pour les pistes et l'hiver
Mitaines déperlantes en nylon pour les aventures en montagne, gants en tissu Fleece d'après-ski ou à porter après un jacuzzi… Voilà des cadeaux pour tenir les mains bien au chaud ! Mieux encore : tu peux aussi offrir des doublures de gants chauffantes ou des chaufferettes réutilisables pour les mains.
3. Bonnets pour toutes les occasions
Les meilleures idées cadeaux pour le ski sont les plus pratiques. Pourquoi ne pas offrir un bonnet en maille douce, parfait sur les pistes et pour rester au chaud tout l'hiver ? Les bonnets Nike sont jolis et isolants. On ne peut qu'adorer ces accessoires utiles. On propose des bonnets pour toutes les personnes qui adorent la neige. Retrouve par exemple des modèles tie & dye qui donnent un look cool ou des classiques à revers qui vont avec tout, parfaits pour affronter le froid.
4. Tours de cou à capuche de ski pour braver les intempéries
Si tu cherches un petit cadeau pour les fans de ski, rien de mieux qu'un tour de cou à capuche. Il protège le cou et le visage de l'air glacial. En plus, ce basique se transforme en écharpe quand il fait plus doux. Les tours de cou à capuche Nike sont extensibles, coupe-vent et anti-transpirants. Que demander de plus pour du confort sur les pistes ?
5. Vêtements deuxième couche pour retenir la chaleur
Toute personne faisant du ski ou du snowboard sait qu'il faut mettre plusieurs couches. Les vêtements Nike Therma-FIT sont parfaits en deuxième couche, pour un cadeau qui allie style et fonctionnalité. Sweats, sweats à capuche, t-shirts à manches longues, pantalons de survêtement, survêtements… autant de cadeaux confortables et chauds qui deviendront des coups de cœur.
6. Vêtements première couche pour isoler et rester au sec
L'objectif premier d'un vêtement première couche est d'évacuer la transpiration pour faire du ski ou du snowboard pendant des heures en restant au chaud et au sec. Il faut pourtant les changer après chaque journée en montagne. C'est pour ça qu'il est bon d'emporter différents vêtements première couche dans sa valise quand on part plusieurs jours au ski. Offre un legging adapté aux pistes, qui trouvera toute sa place dans la collection de tes proches.
Rédaction : Dana Leigh Smith