Les 4 meilleurs styles de legging grande taille par Nike

Les 4 meilleurs modèles de leggings grande taille par Nike
Guide d'achat
Découvre les meilleurs leggings grande taille Nike pour toutes les occasions, du sport à la détente.
Tous les leggings ne se ressemblent pas. Même s'ils paraissent similaires, la coupe, le style et la matière jouent un rôle dans le niveau de confort. Le legging Nike One extensible est parfait pour un look décontracté ou pour faire du yoga. Avec sa matière au maintien impeccable, le Nike Universa sera quant à lui plus adapté aux séances d'entraînement.
Tu cherches un legging grande taille, super doux et à taille haute ? Aucun problème. Le Nike Zenvy est fait pour toi. Et si tu aimes les poches, il existe un super legging grande taille Nike avec des poches. Le Nike Go est particulièrement apprécié pour sa coupe épurée, sa tenue légèrement compressive et ses six (oui, oui, six) poches spacieuses.
Quand tu auras trouvé le type de legging Nike qui te convient (ça peut aussi être les quatre), consulte le guide des tailles de leggings Nike pour bien choisir. (Remarque : Les grandes tailles de leggings Nike vont du 0X au 4X.)
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Les meilleurs leggings grande taille Nike par coupe et niveau de maintien
1. Pour un maintien normal : Nike Universa
Tu cherches un pantalon résistant pour l'entraînement ? Le Nike Universa est fait pour toi. Super doux, ce modèle est fabriqué dans un tissu InfinaSmooth d'épaisseur moyenne, composé d'au moins 50 % de fibres de nylon recyclé.
Entraînement fractionné, yoga, step… À la fois sculptant et extensible, ce legging grande taille épuré accompagne chacun de tes mouvements sans aucun effet de transparence. Le tissu extensible, résistant et opaque est parfait pour les squats.
Les deux poches latérales sont quasiment invisibles, mais tu peux y ranger ton téléphone ou une carte d'identité. Ce legging taille haute est proposé dans différentes longueurs et dans toute une palette de jolies couleurs pastel comme le violet et le rose, en plus du traditionnel noir.
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2. Pour un maintien léger tout en douceur : Nike Zenvy
Dès que tu auras essayé le legging Nike Zenvy, tu ne pourras plus t'en passer, alors un seul modèle ne suffira pas. Ce legging grande taille est proposé dans des coloris naturels. Il est disponible en version taille haute et se décline en différentes longueurs : court, ⅞, long et cycliste avec une longueur d'entrejambe de 21 cm.
Avec sa conception épurée et son tissu InfinaSoft léger, le Zenvy est comme une seconde peau. Doux au toucher et résistant, il suit tous tes mouvements. La taille large garantit un bon maintien, et tu peux ranger ton téléphone dans la poche arrière, à la salle ou partout ailleurs.
3. Pour un maintien supérieur et optimal : Nike Go
Le legging Nike Go a six poches. Pas deux, ni trois. Six. Deux poches latérales sans coutures, trois poches arrière au niveau de la taille et une poche à zip sur la cuisse. Tout ce qu'il faut pour ranger clés, cartes de crédit, téléphone et même un tube de baume à lèvres.
Si à elles seules, les poches ne suffisent pas à te convaincre, sache que le Nike Go est incroyablement performant. Son tissu InfinaLock d'épaisseur moyenne apporte un excellent maintien et une sensation de compression optimale pour enchaîner les Jumping jacks, les montées de genoux et les postures de yoga. Et ça ne serait pas un legging d'entraînement haut de gamme s'il n'intégrait pas la technologie Nike Dri-FIT anti-transpirante.
La taille haute super large assure aussi un excellent maintien. Tu peux même resserrer le cordon de serrage intérieur si besoin. Club de boxe. Transports aux heures de pointe. Peu importe ce que tu fais à la salle ou dehors, le legging Nike Go s'adapte à toutes les situations. Il est proposé dans cinq longueurs : court, corsaire, ⅞, long et cycliste avec longueur d'entrejambe de 21 cm.
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4. Pour toutes tes activités du quotidien : Nike One
Ce qui permet au legging Nike One de s'adapter à toutes tes activités, c'est sa matière anti-transpirante (en fibres de polyester recyclé intégrant la technologie Nike Dri-FIT) idéale pour l'exercice. Même les squats. La technologie anti-transpirante Nike Dri-FIT assure un confort total pour faire des courses ou assister en dernière minute à une session d'entraînement.
Le tissu doux et extensible est également parfait pour le Power Yoga, le renforcement musculaire ou le kickboxing. Bref, n'importe quelle activité qui implique beaucoup de mouvements. Avec sa coupe ajustée, le Nike One épouse ta silhouette sans comprimer ou faire de bourrelets. Il est parfait pour les exercices au sol ou les moments de détente.
Sois tranquille, le legging ne glissera pas. Les côtés sans coutures et la forme en V dans le dos dessinent une silhouette flatteuse, et tu peux choisir entre une taille haute ou mi-haute. Si tu veux porter ce legging pour te balader en ville, sache que la ceinture intègre deux poches invisibles : une petite poche sur le côté et une plus grande dans le dos.
Rédaction : Yelena Moroz Alpert