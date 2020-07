Les tractions pour renforcer le haut du corps

Essayez ces deux variantes des tractions classiques pour des résultats spectaculaires.

Lorsque vous maîtrisez les tractions à la perfection, vous pouvez commencer à augmenter la difficulté. Essayez ces deux variantes proposées par les coachs Nike Flor Beckmann et Brian Nunez pour pimenter ce mouvement classique ciblant le haut du corps.



Les tractions sont un exercice unanimement plébiscité, un mouvement qui demande de l'humilité et renforce les muscles du dos ainsi que des bras comme aucun autre en élevant le poids de votre corps contre les lois de la gravité. Si vous maîtrisez cet exercice dans sa forme la plus élémentaire, il existe de nombreuses astuces pour augmenter la difficulté et imposer de nouveaux défis à votre mental et à votre corps. Les coach Nike Flor Beckmann et Brian Nunez partagent avec nous leurs deux variantes préférées pour rendre cet exercice encore plus impressionnant et efficace.